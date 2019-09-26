سيلين ديون على مسرح مهرجانات بيبلوس الدولية.. إليكم موعد الحفل المنتظر

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة العالمية سيلين ديون عن موعد إحياء حفلها المنتظر في مدينة الحرف جبيل ضمن فعاليات مهرجانات بيبلوس الدولية لصيف 2020.

ومن خلال صورةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، أعلنت سيلين ديون أنها ستُحيي حفلها في جبيل بتاريخ 31 تموز 2020 ضمن جولتها الغنائية “Courage” العالمية.

كما أعلنت في المنشور نفسه تواريخ حفلاتها الأخرى ضمن جولتها المنتظرة التي ستجول فيها دول العالم.