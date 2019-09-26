دمية “باربي” جديدة محايدة جنسيًا…

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت شركة “ماتيل Mattel Manufacturer” المتخصصة في صناعة الألعاب والمعروفة بتصنيع الدمية الشهيرة “باربي”، مجموعة دمى جديدة تشمل الجنسين معًا، وفقاً لموقع “مترو” البريطاني.

وتجدر الإشارة إلى أنّ خيارات عدّة من الملابس والأكسسوارات والشعر المستعار تترافق مع هذه المجموعة الجديدة “Creatable World” ، وذلك من أجل السماح للأطفال بتصميم الدمية كما يحلو لهم.

وأضافت شركة “ماتيل” أنّها عملت مع فريق متخصّص من الخبراء، والأطباء، والأهم من ذلك مع عدد من الأطفال، لإنشاء ست مجموعات من ألوان.

وبالإضافة إلى ذلك، علّقت نائب الرّئيس كيم كولمونKim Culmone ، على الموضوع قائلةً: “تُمثّل الألعاب انعكاسًا للثقافة، واحتفالاً بالتأثير الإيجابي للشمولية، فشعرنا أنّ الوقت قد حان لإطلاق مجموعة دمى مختلفة وخالية من التسميات”.

وأضافت:” من خلال بعض الدّراسات، اكتشفنا أنّ الأطفال لا يحبّون أن تُفرض على ألعابهم المعايير الجندرية، لذلك ستسمح هذه المجموعة الجديدة لهم أن يعبّروا عن أنفسهم بكل حرية”.