"الحديث عن الأشجار".. فيلم يوثّق مغامرة 4 سينمائيين سودانيين

يتتبع المخرج السوداني صهيب قسم الباري في فيلمه الوثائقي الجديد "الحديث عن الأشجار" مغامرة 4 من قدامى السينمائيين السودانيين لإعادة تأهيل وتشغيل دار عرض سينمائي في بلد اختفت فيه كل مقومات صناعة السينما منذ 3 عقود.

أحداث الفيلم تدور في عام 2015 حين يقرر الرباعي إبراهيم شداد ومنار الحلو وسليمان إبراهيم والطيب مهدي، أعضاء جماعة الفيلم السوداني، الذين يجولون قرى السودان لنشر الثقافة السينمائية، أن يعيدوا تأهيل دار عرض سينمائي لإعادة الجمهور إلى السينما.

مع تطوّر الأحداث يتعرف المشاهد على الـ4 بشكل أعمق ليتضح أنهم من رواد السينما السودانية الذين تعلموا في الغرب وصنعوا أفلاماً في السبعينيات والثمانينيات حصدت جوائز من مهرجانات عربية ودولية.

وبذكاء كبير وسلاسة في السرد يعرض الفيلم قصتهم من زاويتين، الزاوية الأولى هي النهضة التي كانت تعيشها السينما السودانية في زمن سابق وربما غابت عن الذاكرة بسبب السنين الطويلة والزاوية الثانية هي قصة صداقة نادرة بين المخرجين الـ4 الذين جمعهم حب السينما.

تتوالى الأحداث وتبقى مغامرة إحياء دار عرض سينمائي هي المحرك الرئيسي إذ يصطدم مسعى المخرجين الـ4 بتعنت السلطات والقبضة المحكمة للأمن على كل نشاط ثقافي أو فني مما يلقي الضوء بشكل تلقائي على أحد أهم أسباب غياب السينما السودانية وهو السلطة التي استغلت الدين في تحريم السينما منذ 1989.

وينتقد الفيلم الأوضاع السياسية والاجتماعية بشكل ساخر على لسان شخصياته التي تتراوح أعمارها بين العقدين الـ8 والـ7 وشهدت الأحداث السياسية والأنظمة الحاكمة المتعاقبة في السودان.

وقال المخرج صهيب قسم الباري بعد عرض "الحديث عن الأشجار"، الأربعاء، في مهرجان الجونة السينمائي: "هذا الجيل من السينمائيين الذين نعرض له في الفيلم هو الذي وقع عليه كل القهر والمنع من صنع الأفلام رغم بداياتهم القوية".

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وأضاف: "الفيلم اسمه مأخوذ من عبارة للألماني (برتولت) بريخت يقول فيها (أي زمن هذا الذي يكاد الحديث فيه عن الأشجار أن يصير جريمة لأنه يعني الصمت عن جرائم أخرى)".

وتابع: "بعد سنوات صمت طويلة قرر الـ4 أربعة أن يتحركوا ويفعلوا شيئاً للفن الذي عشقوه وعاشوا عمرهم يحلمون به، السينما".

الفيلم ينافس ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة الذي يسدل الستار على دورته الـ3، الجمعة.

ويرى صهيب قسم الباري أنَّ فيلمه الوثائقي الذي فاز بجوائز من مهرجان برلين السينمائي ومهرجان إسطنبول السينمائي وأفلاماً أخرى روائية وقصيرة من صنع سينمائيين سودانيين شبان قد تكون أعادت السينما السودانية للواجهة لكنها غير كافية لتأسيس نهضة جديدة.

وأوضح: "سعدت بعرض فيلمي في أكثر من مهرجان، وهنا في الجونة يعرض فيلم آخر روائي لزميلي أمجد أبو العلاء بالمسابقة الرسمية، لكن هل هذه المحاولات الفردية التي جاءت بتمويلات خارجية كفيلة بإحياء السينما السودانية؟ الإجابة لا".

ومضى قائلاً: "من وجهة نظري النهوض بالسينما السودانية لا يتطلب فقط صنع أفلام، فمثلاً ليست هناك حركة نقدية، ولا دور عرض أساساً، النظام السابق سلمنا دولة منهارة تحتاج إلى نهضة في شتى المجالات ومنها السينما لأنها ليست بمنأى عن محيطها السياسي والاجتماعي".

واستطرد: "صنعنا هذا الفيلم في ظروف صعبة أيام حكم النظام السابق، وكنا نهرب الكاميرا والممثلين ونتخفى حتى لا ينكشف أمرنا، اليوم نحتاج إلى الحرية، الحرية في الإبداع، في التعبير عن الرأي، في صنع أفلام جديدة".

ورغم الصعوبات التي تواجه عودة السينما السودانية، يتمنى قسم الباري الذي درس السينما في فرنسا وحصل مؤخراً على جائزة مجلة فارايتي "لأفضل موهبة عربية صاعدة" أن ينجح في عرض "الحديث عن الأشجار" داخل السودان ويشاهده السودانيون في أقرب وقت.

واختتم تصريحاته قائلاً: "أمنيتي اليوم هو أن نستطيع تقديم الفيلم في نفس ذات دار العرض التي كان الـ4 يحاولون إعادة تأهيلها وتشغليها".