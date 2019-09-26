"السيادي السوداني" يحل "الهيئة الخيرية" أضخم أذرع الإخوان بالجيش

أصدر رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوما دستوريا يقضي بحل "الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة"، إحدى أضخم أذرع تنظيم الإخوان الإرهابي داخل الجيش.



بينما تمكن مدير شركة "زادنا" كبرى الشركات التابعة للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة الإخواني أحمد الشايقي من الهروب خارج السودان، بعد مرسوم تفكيك الهيئة.

ونص المرسوم، الذي حصلت عليه "العين الإخبارية"، بأن تؤول جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول والخصوم الخاصة بالهيئة الخيرية إلى الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة.

ووجه المرسوم الدستوري بحل الهيئة الخيرية للقوات المسلحة اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه في 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية" إنه تم إعفاء مدير شركة "زادنا"، أكبر ذراع استثمارية للهيئة الخيرية للقوات المسلحة الإخواني أحمد الشايقي، وتعيين ضابط كفء لإدارة الشركة العملاقة التي تعمل في مجالات الزراعة وتربية الماشية والمنتجات الغذائية.

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وأكدت المصادر هروب الشايقي إلى خارج السودان خوفا من ملاحقته بملفات فساد خلال توليه إدارة الشركة، ولم يتسن معرفة الوجهة التي هرب إليها.

وقال مصدر بالجيش السوداني لـ"العين الإخبارية" إن المرسوم الذي أصدره البرهان يستحق الإشادة، لأنه فكك أكبر صرح للإخوان داخل القوات المسلحة، فالهيئة الخيرية شوهت صورة الجيش بعملها لصالح أجندة التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن الهيئة الخيرية أسسها نائب الرئيس المخلوع عمر البشير، الراحل الزبير محمد صالح مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكان هدفها الرئيسي توفير الدعم اللوجستي لمنسوبي الجيش من طعام وشراب وغيره.

وقال: "لكن بعد فترة قليلة قامت قيادات الحركة وبينهم محمد علي الفششوية بتحويل مهام الهيئة الخيرية وجعلها أداة استثمارية لصالح تنظيم الإخوان".

وتابع: "أوكلوا للهيئة الخيرية أيضا مهمة اختيار الضباط للكلية الحربية على أساس حزبي وأدلجتهم لصالح الحركة الإسلامية، ما أدى إلى تغيير العقيدة القتالية للجيش، فبدلا عن الدفاع عن الوطن أصبحوا يدافعون عن أيديولوجيا الإخوان".

وفي الأسبوع الماضي ألقت نيابة الثراء الحرام القبض على الإخواني محمد علي الفششوية في تهم فساد مالي تصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي، بعد بلاغ دونته منظمة "زيرو فساد" التي تنشط في ملاحقة رموز النظام البائد.

ويعد الفششوية الملقب بـ"صندوق الإخوان الأسود" مهندس تحوير مهام الهيئة الخيرية للقوات المسلحة، وجعلها أداة اختيار الطلبة الحربيين، حيث كان يشرف بشكل شخصي على معسكرات تدريب وأدلجة ضباط الكلية الحربية من خلال غطاء الهيئة، حيث كان وقتها وزيرا للدولة بوزارة الدفاع.