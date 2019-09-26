شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير 19 حلقة من مسلسل "شبر مية" استعدادا لعرضه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع مسلسل "شبر مية" من تصوير 19 حلقة من حلقات العمل الذى يتم تصويره حاليا بشكل مكثف تمهيداً لعرضه خلال شهر أكتوبر المقبل على، حيث يواصل مخرج العمل طارق رفعت التصوير بشكل يومى وبدون أجازات، لتسليم أول 20 حلقة للقناة العارضة قبل الموعد المحدد للعرض.

يذكر أن مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى 50 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، رشا بن معاوية، محمد على رزق، ثراء جبيل، وطاهرة وسيناريو وحوار ورشة كتابة واخراج طارق رفعت.

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تدور أحداث مسلسل شبر مية" فى اطار اجتماعى لايت حول رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية وهو أحمد السعدنى الذى يمر بالعديد من الأزمات بسبب علاقاته، وفى الناحية الأخرى تظهر نجلاء بدر فى دور ناظرة مدرسة مطلقة من مراد مكرم ولديها منه ابنتين، ويذهب طليقها للزواج من نهى عابدين وتحدث المفارقات بعد ذلك.