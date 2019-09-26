شكرا لقرائتكم خبر عن "روتانا سينما" تعرض فيلم المعدية للهارب محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عرضت قناة روتانا سينما، اليوم الخميس، فيلم المعدية الذى شارك فى بطولته المقاول والممثل الهارب إلى إسبانيا محمد على، وذلك تزامنا مع دعوته للتظاهر بهدف النيل من استقرار مصر وإفشاء الفوضى فى ربوع البلاد.

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يذكر أن الهارب محمد على كان شارك فى أدوار صغيرة فى عدة أعمال فنية.