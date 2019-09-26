الأميرة بياتريس تعلن خطوبتها.. تعرفوا على الصهر الملكي الجديد تاجر العقارات المليونير

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الأميرة بياتريس خطوبتها من حبيبها إدواردو مابيلي موززي، وقد زفّ قصر باكينغهام هذا الخبر السعيد بشكل رسمي.

وفي التفاصيل، خطبت دوقة يورك البالغة من العمر 31 عامًا، المليونير الإيطالي إدواردو مابيلي موززي صاحب شركة تجارة عقارات ضخمة ويبلغ من العمر 34 عامًا، وقد خطبا في إيطاليا بوقت سابق من هذا الشهر.

وتألّقت بياتريس في صور خطوبتها التي نشرتها شقيقتها يوجين عبر حسابها الرسمي على انستغرام، فارتدت فُستاناً طويلاً باللون الأخضر مُطبّعاً بالورود الزهرية من علامة Zimmerman الأسترالية، يبلغ ثمنه 735 دولاراً.

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أمّا خاتم الخطوبة، فهو من الألما بنقاوة 3.5 قيراطا، صممه خطيب بياتريس بالتّعاون مع مُصمم المُجوهرات شون لين، وجاء بقصة دائرية مُتناسقة يقدّر ثمنه بحوالى 74 ألف دولار.

ومن المقررّ أن تتزوج حفيدة الملكة اليزابيث العام المقبل وفق ما أوضح الثنائي في بيان، انما لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وأضاف العروسان: “نتشارك الكثير من الأشياء المُتشابهة والقيم، ونعلم أن هذا سيوقفنا في مكان عظيم للسنوات المقبلة، مليئة بالحب والسعادة… نشعر بالحماس للغاية لبدء هذه المغامرة الحياتية معًا”.