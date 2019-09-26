أكشاي كومار يطرح ملصق فيلمه الجديد "هاوس فول 4"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر صفحاته الخاصة على موقع التواصل أنستقرام وتويتر، نشر النجم الهندي أكشاي كومار الملصقات الرسمية الأولى لفيلمه المنتظر "Housefull 4".

وجاء نشر أكشاي لهذه الملصقات استجابة منه للمطالبات التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة من جانب متابعيه على موقع تويتر، والتي حثته على نشر البوستر الرسمي للفيلم.

وكان قد انتشر هاشتاج بشكل كبير في الأسابيع الماضية على موقع التغريدات تويتر، يطالب من خلاله عشاق النجم الهندي بنشره للبوستر الرسمي الأول لفيلمه المرتقب Housefull 4.





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ووفقا لموقع "هندوستان تايم"، فإن هاشتاج بعنوان #WeWantHousefull4Poster، بمعنى "نريد بوستر فيلم هاوس فول 4"، قد تصدر قوائم البحث على جوجل بالهند، وأصبح الأكثر تداولا بالهند على موقع تويتر في الأسابيع القليلة الماضية، كمطالبة من عشاق أكشاي كومار بنشر أول بوستر للفيلم.





وسيشارك في بطولة الجزء الرابع من الفيلم كل من النجمة "كريتي سانون" والنجم "ريتيش ديشموك" والنجم "بوبي ديول" والنجمة "كريتي خارباندا"، وهو من إخراج "فرهاد سامجي".

وسيكون الجزء المرتقب من فيلم Housefull هو الرابع من السلسلة الشهيرة التي طرح جزأها الأول بصالات العرض في عام 2010، وطرح الجزء الثاني في عام 2012، ثم طرح الجزء الثالث منه في عام 2016.