"ديزني" تكلف مدير استوديوهات "مارفل" بتطوير عالم Star wars

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد المنتج الشهير كيفين فيج، المسؤول عن استوديوهات "مارفل"، للمشاركة في تطوير عالم أفلام Star Wars السينمائي، وتقديم خبراته للمساعدة في صناعة الفيلم القادم من هذه السلسلة الشهيرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن شركة ديزني كلفت "فيج" للتعاون مع المسؤولين عن عالم أفلام "حرب النجوم" وعلى رأسهم مديرة استوديوهات LucasFilm، المنتجة "كاثلين كيندي"، للعمل على قصة الجزء الجديد من السلسلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل شركة ديزني قولهم إن هذا التكليف الجديد، إما أنه يساهم في تعظيم مكانة المنتج "كيفين فيج" بشركة إنتاج LucasFilm التابعة لديزني، وإما أنه مجرد توظيف في محله من جانب ديزني لـ"فيج"، نظرا لما حققه من نجاح كبير في تطوير عالم "مارفل" السينمائي على مدار أكثر من 10 سنوات.

يذكر أن استوديوهات "مارفل" احتفلت مطلع العام الجاري بتحقيق فيلم "Avengers: Endgame" لأعلى نسبة إيرادات في تاريخ السينما على مستوى العالم بتخطيه للفيلم الذي احتفظ بالرقم القياسي منذ عام 2009 وهو فيلم Avatar.