الإمارات تقتحم الفضاء.. والفنانون يحتفون بالحدث

في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلنت دولة الإمارات عن برنامجها المتخصص لإعداد وتدريب رواد الفضاء، وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية وهو الأول في عالمنا العربي.

وبعد أقل من عامين من إطلاقه، تحقق الحلم الإماراتي بمعانقة الفضاء، مع وصول هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى المحطة الفضائية الدولية.

دخلت مركبة الفضاء "سويوز إم إس 15"، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري المدار، وتوجهت إلى محطة الفضاء الدولية.





ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز إم إس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير.

ويمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.

طموح دولة الإمارات في الوصول إلى عالم الفضاء تحول إلى واقع ملموس ويدعو للفخر وقد تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني مع الحدث وأبدوا سعادتهم وفرحتهم بما يحدث في الإمارات، ونشرت الفنانة أحلام صورة لرائد الفضاء هزاع المنصوري عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام وكتبت: "طموح زايد يعانق الفضاء.. رؤية، قيادة عزيمة.. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تابعوا هزاع المنصوري وادعوا له، فخر بلادي ".





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وتفاعل الفنان حسين الجسمي ونشر عبر أنستقرام: "بالتوفيق يا هزاع" ونشر صورا للرحلة التي يقوم بها رائد الفضاء حيث تمر بـ"6 مراحل" من الأرض حتى الوصول إلى المحطة الدولية.

أما الفنان التونسية لطيفة فنشرت فيديو لرائد الفضاء الإماراتي عبر أنستقرام وكتبت: "هذا هو الشاب المشرق المتعلم الطموح، ربنا يوفقك يا ابن الإمارات وألف مبروك هذا الإنجاز العلمي والتاريخي لأبناء زايد".

وعن الطموح الإماراتي، تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر لـ"العين الإخبارية" قائلا: "عندما سمعت هذا الخبر شعرت بالفخر والاعتزاز، وصول الإمارات إلى الفضاء يؤكد أنه لا يوجد مستحيل وأن عالمنا العربي بات قادرا على تحقيق المعجزات".

وأضاف زكي: "أتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وفريقه، وسوف يسجل التاريخ هذه اللحظات، ويذكر أن دولة الإمارات العربية وصلت للفضاء وسجلت لحظة تاريخية".

وعلق الفنان الكبير محمد صبحي على الحدث لـ"العين الإخبارية" قائلا: "الإمارات دولة كبيرة وعظيمة وتقدر قيمة العلم، ولذا لا تندهش عندما تعلن عن وصولها للفضاء، وأن الإماراتي هزاع المنصوري أول رائد فضاء يخرج منها، هذا الإنجاز الكبير ثمرة عمل طويل ونتاج حقيقي لأناس تمتلك الإرادة والعزيمة".

وواصل صبحي حديثه: "من حق كل إمارتي أن يشعر بالفرح والفخر، ومن حق كل عربي أن يسعد بالحدث، ويثق أنه لا يوجد شيء مستحيل ما دام هناك أمل وعمل جاد".

وقالت الفنانة المصرية وفاء عامر: "شيء رائع جدا، سعدت بسماع الخبر، وأتابع بشغف كبير تفاصيل رحلة الفريق الإماراتي للفضاء، أتمنى للرحلة النجاح وإبهار العالم، فالإمارات دولة كبيرة وعظيمة وشعبها رائع في كل شيء، لذا أتمنى من كل قلبي أن تتقدم وتتحول أحلامها إلى حقيقة".

وعلق النجم هاني سلامة قائلا: "شيء مبهر ويدعو للفخر، كنا ننظر للفضاء على أنه مستحيل وشيء بعيد المنال، الآن تغير الموضوع تماما وأثبتت الإمارات العظيمة أن الأحلام لها مكان في عالمنا العربي، أتمنى لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري التوفيق في رحلته ولدولة الإمارات مزيدا من النجاح والإنجازات".