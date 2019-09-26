خاص- ماذا كشفت انابيلا هلال عن “رقص النجوم”؟

كشفت مقدمة البرامج انابيلا هلال في حديث خاص مع “الخليج 365” الى أنها بدأت تحضيرات الموسم الجديد من “رقص النجوم” مع ميشال سنان بديلا عن المبدعة جنان ملاط والذي يشرف على إنتاجه هذا العام.

واعلنت “هلال” ان البرنامج، الذي ينطلق عرضه الشهر المقبل، يتضمن فقرات جديدة وتعديلات مختلفة، وتمنت ان يكون الموسم الجديد جميلاً.

ورداً على سؤال هل تخاف من أن يتم مقارنتها بـ كارلا حداد التي قدمت المواسم السابقة؟ أكدت انابيلا ان رقص النجوم صفحة جديدة وتجربة مختلفة في حياتها، ولا مجال للمقارنة لأن البرنامج “ابن الـ MTV” ولم تنتقل الى محطة أخرى.

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وكشفت انابيلا لموقعنا الى أنها تعمل على مشروع جديد مع MTV والمفاوضات جارية بين الطرفين، والبرنامج يسلط الضوء على الاشخاص الذين لم يظهروا تحت الاضواء.

من جهة أخرى، باركت “هلال” لـ نادر سركيس على خط المجوهرات الجديد الذي أطلقه في احتفالية ضخمة امس الاربعاء وقالت: “يا ريت من زمان بلش بالمجوهرات”. وختمت قائلة: “أين يضع نادر بصمته يصبح العمل سبيسيال”.

نذكر أنه ومع اقتراب انطلاق الموسم الخامس من “رقص النجوم” من اخراج باسم كريستو، بدأت اسماء النجوم والوجوه المعروفة في عالم التمثيل والفن والسياسة المشاركة في البرنامج تتسرب، وكان موقع “الخليج 365” قد كشف في السابق ان من بين الاسماء المتداولة الممثلة سينتيا صاموئيل التي سطع نجمها في مسلسل “خمسة ونص”، مقدمة نشرات الطقس في MTV جنيفر عازار وميرا طفيلي الوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان السابقة كذلك تم التداول باسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي.