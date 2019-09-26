شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ليلة عرض بـ8 محافظات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا لخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح التي أعلن عنها فى شهر يوليو الماضي والتي تستمر حتى أبريل 2020، ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أكد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن البيت يستمر في مجهوداته لتصل العروض المسرحية الاحترافية إلى مختلف القرى والمدن المصرية .

وقال مختار: تنطلق من جديد جولات عروض البيت بـ4 عروض مسرحية هم "ولاد البلد"من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "الحالة توهان" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي،"كأنك تراه" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ابتداء من أول أيام أكتوبر المقبل وتستمر حتى شهر نوفمبر، حيث تصل العروض إلى ٨ محافظات خلال الشهرين بالإضافة إلى مركز شباب الجزيرة بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.

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ويقول الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال التابعة لفرقة المسرح الحديث، والمسئولة عن تنظيم تجوال العروض بالمحافظات، إن جولات العروض الأربعة تحقق رقما قياسيا في عدد ليالي العرض بالمحافظات، حيث تقدم 60 ليلة عرض على مدار الشهرين بمحافظات الفيوم، المنيا، بني سويف، جنوب سيناء،طنطا، قنا، الأقصر، أسوان، حيث توجه الشعبة اهتماما كبيرا بمحافظات الصعيد وسيناء والتي تمثل ٩٠% من أماكن عروض هذه الجولة، والتي تتضمن عروض بجامعتي المنيا وبني سويف.

جدير بالذكر أن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح هذا العام بدأت من يوليو الماضي بعرض "ولاد البلد" والذي قدم عروض بمحافظات سوهاج، البحر الأحمر، الأقصر، بينما قدم عرض " أمر تكليف" عروضه بمحافظة سوهاج.