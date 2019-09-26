شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر للسينما الأفريقية: منتج "ستموت فى العشرين" أخل باتفاقه مع المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أن حسام علوان منتج الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا أخل باتفاقه مع المهرجان، الذي كان قد حصل على منحة دعم من صندوق "اتصال" الذي يتبع مهرجان الأقصر، وكان شرط التعاقد هو أن يكون العرض الأول بمصر لصالح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وبعد ترشح الفيلم للعرض في إحدى مسابقات مهرجان فينيسيا 2019، اتفقت إدارة مهرجان الجونة مع منتج الفيلم للحصول على العرض الأول فى مصر .

وقبلت إدارة الأقصر عمل ملحق للاتفاق مع المنتج المذكور بحضور نقيب السينمائيين وتوقيعه بأن يتم العرض الأول فى الجونة بحضور ممثل لمهرجان الأقصر كأحد الداعمين ضمن فريق عمل الفيلم، وأن توجه الدعوة الرسمية من الجونة بهذه الصيغة التي يستتبعها إجراءات أخرى، وهذا لم يحدث.

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وأكدت عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر ومؤسس صندوق "اتصال" لدعم الفيلم الأفريقي أن المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة كان أحد أعضاء لجنة التحكيم التي شكلها الأقصر الإفريقي 2016 لدعم تطوير الأفلام الروائية وكان الفيلم المذكور أحد هذه الأفلام والذي تم دعمه بمبلغ 5000 دولار أمريكي لمرحلة التطوير والتي كانت بداية محفزة لحصول الفيلم على منح أخرى وصلت إلى مليون دولار كما صرح منتج الفيلم سابقًا، ويعلم أمير رمسيس أن العرض الأول المصري للفيلم حق أصيل لمهرجان الأقصر .

واختتم البيان: نحن نفخر بالفيلم وبدعمنا لصناعة السينما الأفريقية، ونتمنى أن يحصل الفيلم على أحد الجوائز المالية الكبرى بالجونة، كما هو مأمول، وهذا البيان هو تأكيد على موقفنا الثابت تجاه صناعة السينما والمهرجانات في مصر باحترام التعاقدات واعتماد الشفافية .