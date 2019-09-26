شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يحضر لمسلسل "بخط الإيد" من 45 حلقة مع سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الفنان أحمد رزق على التحضير لبطولة مسلسل جديد من نوعية الـ45 حلقة يحمل اسم مؤقت وهو "بخط الايد" تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة للعرض فى الموسم الشتوى.

ويعود أحمد رزق للدراما بهذا المسلسل بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "إزاى الصحة" عام 2017 وشاركته البطولة الفنانة أيتن عامر آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، طارق الإبياري، نهال عنبر، ومن اخراج إبراهيم بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضى.

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وكان آخر أعمال احمد رزق فيلم "الممر" الذى تم طرحه فى موسم عيد الفطر وحقق نجاحًا كبيرًا بوصوله إلى 75 مليون جنيه ايرادات فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبى، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ وآخرين وتأليف وإخراج شريف عرفة.

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