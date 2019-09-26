شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمن الجميل فى كواليس أول مهرجان فنى مصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشغل الوسط الفنى والجماهير خلال هذه الأيام بمتابعة أحداث وفعاليات مهرجان الجونة السينمائى، بما يتضمنه من أفلام وأزياء خطفت الأضواء، وهى عادة كل المهرجانات الفنية التى تشهد حضورا مكثفا من الفنانين والقائمين على صناعة السينما ويتابعها الجمهور بشغف ليرى نجومه المفضلين وأحدث ما يقدمونه من أعمال.

وتاريخ مصر مع المهرجانات الفنية طويل، حيث كانت ولا تزال مصر رائدة المنطقة تجمع كل النجوم العرب وتنطلق نجوميتهم من فوق أرضها.

وبمناسبة مهرجان الجونة نعود للوراء سنوات طويلة حتى نرى ونعرف كواليس اول مهرجان فنى أقيم فى مصر عام 1953 ، وهو مهرجان التحرير السينمائى الذى أقيم بعد ثورة يوليو وفى عهد الرئيس محمد نجيب أول رئيس مصرى ونشرت تفاصيله وكواليسه فى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر بتاريخ 3 فبراير عام 1953 أهداه لنا المؤرخ الفنى نعيم المامون من المغرب.

وخلال هذا المهرجان الفنى الأول حضر كل نجوم وعمالقة الفن من مصر والدول العربية وتبرعت مصانع نقولا كحلا للصابون بنفقات إقامة المسرح التى زادت على الثلاثة آلاف، وقدمت الشركة الشرقية للسينما متبرعة الموظفين الذين أشرفوا على المسرح وكذلك المقاعد وأفلام سينما الأطفال التى عرضت بالمهرجان.

والتقطت الكواكب عددا من الصور للفنانين المشاركين فى المهرجان ومنها صورة للموسيقار فريد الأطرش وبجواره الشحرورة صباح والفنانة ليلى الجزائريّة والفنان منير مراد في الكواليس وهو يقوم بالبروفة الأخيرة قبل دخول المسرح.

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ومن الصور التى نشرتها الكواكب صورة تجمع عدد من الفنانات المشاركات وهن أمينة رزق ومديحة يسرى وهدى سلطان وهاجر حمدى وهن يتبادلن الحديث والضحك ، وصورة تتوسط فيها نجاة الصغيرة كلا من فاتن حمامة وشادية اللتان تطبعان قبلتين على خديها.





ومن بين الصور المنشورة بالكواكب صورة لاسماعيل ياسين يهمس فى أذن المصور المنتج عبده نصر ، وصورة للمطربة عصمت عبدالعليم تغنى بين زميلتيها مديحة يسرى وكوكا فى الميكرفون خلال الاستراحة ، وصورة أخرى بعنوان الفن والجيش تتوسط فيه سمراء النيل مديحة يسرى عددا من أفراد البوليس الحربى والجنود وتشيد بمجهورداتهم ، وقد ظهرت أناقة كل الفنانات المشاركات فى المهرجان بملابسهن الكلاسيكية الرقيقة.





وكانت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عضوا فى لجنة التحكيم فى مسابقة الجمال والصحة للأطفال وكان أعضاء اللجنة يرجعون لرأيها قبل أن يضعوا الدرجات للأطفال ، وخلال المهرجان سألها الجمهور عن ابنتها نادية ذو الفقار، فأجاب بأن نادية لم تكمل الخامسة من عمرها مؤكدة أنها تعدها للمشاركة فى المسابقات القادمة.