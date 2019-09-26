بـ"القهوة والثقة".. خالد سليم في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان خالد سليم، عددًا من الصور، عبر حسابه على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير.

وعلق سليم على الصور: "قهوة في يد، والثقة في الأخرى".

ويواصل سليم، خلال الأيام الحالية، تصوير دوره في مسلسل"بلا دليل"، الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض، وتتهم درة في قضية قتل، بحكم كاميرات المراقبة، التي أظهرتها هي الوحيدة التي تركت مكانها لمدة 5 دقائق، ولا يعلم أحد أين ذهبت؟ وخلال أحداث العمل يظهر للجمهور أين ذهبت عازفة الموسيقى، ويتم إثبات براءتها، كما أن القاتل الحقيقي يكون مفاجأة للجمهور.

مسلسل"بلا دليل"، بطولة: خالد سليم، درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي، وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفي.