صور| هكذا ظهرت هيفاء وهبي في مسابقة ملك جمال لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من أحدث ظهور لها في مسابقة ملك جمال لبنان.

وكتبت هيفاء وهبي، التي أحيت حفل المسابقة: "من ليلة أمس بحفل مسابقة ملك جمال لبنان".

و فاز الشاب "محمد صندقلي" بلقب ملك جمال لبنان لعام 2019 خلال حفل أقيم في أحد النوادي، في منتجع الريفييرا بيروت ليلة أمس لتتويح الملك لهذا العام، بحضور نخبة من كبار النجوم والفن، ومنهم الفنانة هيفاء وهبي.

يُذكر أن هيفاء وهبي تقوم بتحضرات فيلمها فيلم "عقد الخواجة"، عن قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.