محمد رمضان ينشر صورا من تكريمه بالجامعة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك النجم محمد رمضان جمهوره بصور له من حفل تكريمه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي أقيم أمس الأربعاء، في قاعة الشهرة بمقر الجامعة بالتجمع الخامس.
ونشر رمضان صور من التكريم بالجامعة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أمس أثناء تكريمي في الجامعة الأمريكية في مصر، بجد كان يوم أكتر من رائع".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضان 2019، وشاركه في البطولة الفنان ماجد المصري والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادي مهنا.
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