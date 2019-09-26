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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها، بصورة جديدة لها من الجونة، مرتدية فستان أهدته لها شقيقتها النجمة وفاء عامر، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ووجهت آيتن رسالة شكر لشقيقتها وعلقت قائلة: "لما اختى الكبيرة تجيبلى فستان حلو أوي، تسلم أيديها عليه، ماينفعش ماتصورش بيه، حتى لو مش حاطة ماكياج، تسلم إيدك يا فوففا، يا ست الستات".
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، انطلقت يوم 19 سبتمبر، وتستمر فعالياتها حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر في الجونة.. آيتن عامر ترتدي فستانا هدية من شقيقتها وتوجه لها رسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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