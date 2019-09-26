سيرين عبد النور: "العالم يحتاج إلى نساء قويات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أشادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بالدور المهم، الذي تقوم به المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أن العالم يحتاج أن تكون قوية.
وكتبت "عبد النور"، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلة: "يحتاج العالم إلى نساء قويات يرفعن الآخرين ويساعدن بعضهنّ على التقدّم، نساء يُحبِبْن وينحبّن، نساء يعشن بشجاعة، نساء إرادتهن لا تُقهر".
يذكر أن سيرين عبد النور شاركت في سباق دراما رمضان 2019 بمسلسل "الهيبة.. الحصاد" مع تيم الحسن ومنى واصف، ومجموعة كبيرة من النجوم.
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