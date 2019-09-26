نيللي مقدسي تنشر أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر، صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وظهرت "نيللي" في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس كاجوال باللون الأسود، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وعلقت على الصور قائلة: "عزة النفس ليست لسانا ساخرا ولا طبعا متكبرا، عزة النفس أن تبتعد عن كل ما يقلل من قيمتك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.