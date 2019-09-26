محمد التاجي: أغازل عبدالرحيم كمال لكتابة هذه الشخصية التي قدمها جدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان محمد التاجي، حفيد النجم الراحل عبدالوارث عسر، إنه يغازل الكاتب عبدالرحيم كمال، لتقديم فيلم "شباب إمرأة" كعمل تليفزيوني، لأنه يتمنى تقديم شخصية "حسبو"، التي جسدها جده ضمن أحداث الفيلم.

وأكد في تصريح خاص لمصراوي، أنه يتمنى تجسيد الدور، حتى تظل شخصية العائلة، فهذا الدور من أحب وأقرب الأدوار لقلب جده الفنان الراحل.

وأشار إلى أن النجم الراحل كان يحب كل أدواره، لأنها تعتبر علامات في تاريخ السينما، فقد كان حريصا على اختيار أدواره بعناية فائقة.

وتابع: "هو كمان كان بيحب دوره في مسرحية السكرتير الفني، لأن تقريبا هو ده الدور الوحيد اللي كان فيه كوميديان، والمسرحية كمان علامة من علامات المسرح المصري، وأنا بصراحة بحب الممثل الجد لما بيقدم كوميدي، لأنه بيبقى حرص إنه يعمل الدور صح من غير ما يستظرف".