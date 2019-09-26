طلال ديركي لـ"الخليج 365": مصر أم لكل الدول العربية و"الجونة السينمائي" فرصة للتواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال طلال ديركي، المخرج السوري وعضو لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، بثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، إن آراء أعضاء اللجنة متشابهة بشأن الأفلام المتنافسة، وهو ما اعتبره أمر جيد.

وأضاف طلال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "شاركت في لجان تحكيم أكثر من أربعين مهرجان، "مافيني أحكي عن الأفلام وأتمنى نكون منصفين"، لافتًا لمشاركة 4 أفلام عربية في المسابقة إلى جانب 8 أفلام من دول أجنبية.

وعن الفرق بين مشاركته هذا العام كعضو لجنة تحكيم والعام الماضي كمشارك بفيلم "عن الآباء والأبناء" الذي فاز بجائزة نجمة الجونة الفضية، قال "مرتاح أكثر هذا العام، التوتر خف، كتير مرتاح ومبسوط على مدار المهرجان، وعندي اريحية اتحرك خارج العروض".

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وأشار طلال إلى تحضيره مشروعين أحدهما وثائقي والآخر روائي، مفضلًا عدم الكشف عن التفاصيل "المفاجأة جزء أساسي من التسويق،

بحاول يكون الوقت في صالحي وأحافظ على النجاح في ظل اختلاف ظروف التمويل اللي بقت أصعب".

وعن مصر قال :"على طول منورة بأهلها وناسها وهي الأم لكل الدول لعربية، ومهرجان الجونة يجمعنا بأصدقاء وسينمائيين وهو فرصة كبيرة للتواصل ومشاهدة أفلام جديدة وقوية، المهرجان بات أقوى وأنجح".