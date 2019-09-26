بالفيديو: بنات شيحة يشعلن الجونة برقصهن

أشعلت الشقيقات حلا وهنا ورشا شيحة مدينة الجونة على هامش تواجدهن في الغردقة لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.‏ وتداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مجمع لتفاصيل أحد الأيام التي قضينها في المهرجان، حيث ‏ظهرت الأخوات شيحة، خلال إحدى الحفلات النهارية وهن يرقصن ويغنين مع إحدى الأغنيات، ويلعبن لعبة الأسئلة والإجابات، أثناء تناول الطعام.

وظهرت حلا شيحة في الفيديو بإطلالة كاشفة إذ ارتدت فستاناً بحمالات مما عرضها لهجوم من متابعيها.

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