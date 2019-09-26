بالصورة.. شريف رمزي "الجونة أجمل بلاد العالم"

نشر الفنان شريف رمزي صورة له خلال تواجده بمدينة الجونة وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.
وعلق "رمزي" قائلا:"الجونة دي من أجمل بلاد العالم روح البلد و العيشة فيها و نظامها و أمانهاكأننا في أرقي و أحلي أماكن العالم تحية كبيرة لكل اللي فكر و خطط و بني و أنشأ الجونة:".
يذكر أن آخر أعمال شريف رمزى فيلم"من ضهر راجل" عام 2015 تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري وفواز ومحمد لطفى.
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