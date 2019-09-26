بالصورة.. شريف رمزي "الجونة أجمل بلاد العالم"

نشر الفنان شريف رمزي صورة له خلال تواجده بمدينة الجونة وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

وعلق "رمزي" قائلا:"الجونة دي من أجمل بلاد العالم روح البلد و العيشة فيها و نظامها و أمانها

كأننا في أرقي و أحلي أماكن العالم تحية كبيرة لكل اللي فكر و خطط و بني و أنشأ الجونة:".

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يذكر أن آخر أعمال شريف رمزى فيلم

"من ضهر راجل" عام 2015 تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري وفواز ومحمد لطفى.