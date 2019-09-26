شاهد.. سيرين عبد النور توجه رسالة للمرأة

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من خلال حسابها رسالة الي المرأة العربية وذلك خلال حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

حيث علقت "عبد النور" علي الصورة قائلة:" يحتاج العالم إلى نساء قويات يرفعن الآخرين ويساعدن بعضهنّ

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على التقدّم، نساء يُحبِبْن وينحبّن، نساء يعشن بشجاعة، نساء إرادتهن لا تُقهر:".

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، الدرامية مسلسل "الهيبة الحصاد"، وهو بطولة تيم حسن من إنتاج صادق صباح، وإخراج سامر

البرقاوى.