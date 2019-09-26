شاهدد.. أغنية لعمرو دياب تكسر حاجز"نمبر وان"

تصدر النجم عمرو دياب، بأغنية "تحيرك" أحد أغاني البوم "أنا غير" تيرند موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. اليوتيوب. واحتل "الهضبة" رقم واحد في الأكثر مشاهدة حيث تخطت حاجز الـ 300 ألف مشاهدة في يوم واحد. حاجز الـ 300 ألف مشاهدة في يوم واحد. Advertisements الأغنية من كلمات الشاعر محمد القاياتي، ومن ألحان المطرب محمد حمزة، ومن توزيع طارق مدكور.

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