قراء موقع الخليج 365 يختارون راشد الماجد الفنان المفضل لديهم

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي كان : أي فنان تفضلون حضور حفلته؟ ​راشد الماجد​، عبادي الجوهر أو أصيل أبو بكر؟

بعد اسبوع من التصويت على حسابنا على تويتر احتل الفنان راشد الماجد المركز الاول بنسبة 78%، عبادي الجوهر في المركز الثاني 13%، في المركز الثالث أصيل أبو بكر بنسبة 9%. أما على صعيد فايسبوك حصل الفنان راشد الماجد على نسبة 83% فيما حصل الفنان عبادي الجوهر على نسبة 17%

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