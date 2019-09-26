خاص "الفن"- ميريام طي وأنجي خوري تخضعان للتحقيق.. وماذا عن قمر؟

ميرنا وليد - بيروت - قام مكتب حماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية، بإستدعاء كل من عارضة الأزياء ​ميريام طي​ والمغنية ​أنجي خوري​، لإستحوابهما في قضية الفيديوهات الجريئة التي نشرت على صفحتهما على موقع التواصل الإجتماعي، وقد تم التحقيق معهما وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء لأكثر من خمس ساعات، وسلّط رجال الأمن الضوء على الإتهامات المتبادلة بينهما وبين ​الفنانة قمر​، المتواجدة خارج ​لبنان​.

وكشفت المعلومات أن هواتف ميريام وأنجي مازالت في عهدة رجال الأمن، بعد الإفراج عنهما بسند إقامة، أما الحديث عن إستدعاء الفنانة قمر فهو غير مؤكد حتى الآن، لان قضية ميريام وأنجي تختلف عن الأزمة التي نشبت قبل أيام على مواقع التواصل الإجتماعي .

المعلومات نفسها أفادت أن ميريام وأنجي وقعتا تعهداً، بعدم تكرار الإطلالات الجريئة عبر مواقع التواصل ال‘جتماعي، خصوصاً بعد مواجهتهما بفيديوهات ترصد ظهورهما بجرأة لأكثر من مرة، ما يتناقض مع قوانين الآداب العامة في لبنان.

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