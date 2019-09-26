خاص الفن- هذا هو ملك جمال لبنان 2019 والتصريح الأول له

ميرنا وليد - بيروت - فاز الشاب ​محمد صندقلي​ أمس بلقب ملك جمال لبنان للعام 2019 بحفل احيته الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ونظمه نضال بشراوي وقدمته ريتا حرب وشارك بلجنة تحكيمه عدد كبير من خبراء التجميل والفنانين على رأسهم الممثلة نبيلة عبيد.

جاء فوز محمد بعد ان استطاع لفت اعجاب اللجنة والحضور بإجابته عن السؤال الموحد من هي الشخصية العالمية التي تحلم بلقائها اذا شاركت بمسابقات جمالية عالمية، فجاءت اجابته "رغم ان اسمي محمد (اشارة الى انه مسلم) احلم بلقاء البابا فرنسيس الذي قبل اقدام زعماء السودان لطلب السلام منهم ". فاستطاع من خلال رسالته لجمع الطوائف بلبنان ان يتفوق ويخطف اللقب.

وفي تصريح اول للفن عبّر محمد عن سعادته مشيرا الى انه ينصح كل شاب يحب هذا المجال ان يقدم على المسابقة لانها ليست كما يعتقد البعض ، فهي تجري بطريقة محترفة بعيدا عن اي تنازلات ومحسوبيات، كما اهدى محمد الكأس لحبيبته التي تواجدت بالحفل.

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