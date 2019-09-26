وفاة المخرج المصري حسين عمارة

ميرنا وليد - بيروت - عن عمر يناهز الـ70 عاماً توفي المخرج المصري ​حسين عمارة​ داخل منزله في منطقة مصر الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة.

أسرة الراحل اعلنت خبر وفاته واشارت الى انها ستتقبل التعازي بعد غدٍ الجمعة بمسجد الصديق في مساكن شيراتون بمصر الجديدة، على أن يتم تشييع الجثمان من مسجد الصديق لدفنه بمقابر الأسرة في مدافن طريق الفيوم.

يذكر ان المخرج المصري الراحل حسين عمارة التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1971، وقدم العديد من الأعمال في الدراما والسينما، ومنها مسلسلات "البخيل وأنا" و"صابر يا عم صابر" و"رجل وإمرأتان" وغيرها من الأعمال.

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