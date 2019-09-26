بعد غياب 3 سنوات.. ملكة جمال بوليوود تعود للسينما بتجربة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات عن شاشات السينما الهندية، تعود النجمة آيشواريا راي ملكة جمال الكون سابقاً إلى بوليوود مرة أخرى عبر فيلم "بونيين سيلفان".

وفي قالب تاريخي يحكي الفيلم المقتبس من رواية للكاتب التاميلي كالكي كريشنا مورثي عن حياة فتاة طموحة تخطط لإسقاط مملكة "تشولا" الهندية.

وتلعب آيشواريا في العمل الذي يخرجه ماني سيدي دورين (الفتاة نانديني ووالدتها ماندكيني ديفي) في تجربة هي الأولى من نوعها لنجمة بوليوود.

ويشارك في بطولة الفيلم شيان فيكرام وكارثي وجيام رافي وأثهارفا مورالي وساثياراج وبارثيبان وساراثكومار ونايانثارا وأنوشكا شيتي وكيرثي سوريش وأمالا بول وراشي خانا، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في ديسمبر/كانون الأول.

آيشواريا واحدة من ألمع نجمات بوليوود وحصلت على لقب ملكة جمال الكون خلال فترة التسعينيات، كما خاضت تجربة العمل في هوليوود في العديد من الأفلام أبرزها "بينك بانثير 2"، فيما اشتهرت بأدوارها مع شاروخان خصوصاً "ديفداس ومحبتين".