خاص- حبيب الفنانة رنا سماحة ملك جمال لبنان ٢٠١٩

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Sep 26, 2019
تستعد النجمة المصرية الشابة رنا سماحة لإطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “اميرة الحب”، والتي تقدّمها باللهجة المصرية، وهي من كلمات والحان محمد رفاعي، في حين تولى المخرج عادل سرحان مهمة إخراج الكليب، ليكون العمل بأكمله تحت إشراف الشركة الرائدة بانتاج الاعمال المصورة في العالم العربي، “لايف ستايلز ستوديوز”، في التعاون الأول بينها وبين سماحة.
الكليب صُوّر منذ أكثر من أسبوعين في بيروت، حيث سيطر الجنون على القصة التي يطرحها، اذ وبحسب ما روى المخرج سرحان لـ”الخليج 365”، فإن الجمهورسيرى أمر غريب وجديد يحصل في الكليب، حيث تتحدى رنا الوقت وتحاول اعادته الى الوراء بهدف اعادة حبيبها الذي تركها.
وبما أن موقع “الخليج 365” كان مواكبًا لأجواء التصوير كافة، يكشف اليوم ولأول مرة أن الشاب الذي لعب دور حبيب رنا في الفيديو كليب، هو محمد صندقلي، أي حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019 بعد أن تُوّج ليل أمس في حفل ضخم أحيته الفنانة هيفا وهبي، ومن تنظيم نضال بشراوي.
الفيديو كليب سيبصر النور بعد أيام قليلة، حيث سيكون الظهور الأول لملك جمال لبنان بعد نيله اللقب. فهل سنرى الشاب محمد صندقلي في أعمال تمثيلية مقبلة؟
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