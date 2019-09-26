شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول مهرجان فنى مصرى.. عبد الوهاب طلب سندوتشين والجمهور هتف ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشغل الوسط الفنى والجماهير خلال هذه الأيام بمتابعة أحداث وفعاليات مهرجان الجونة السينمائى، بما يتضمنه من أفلام وأزياء خطفت الأضواء، وهى عادة كل المهرجانات الفنية التى تشهد حضورًا مكثفًا من الفنانين والقائمين على صناعة السينما ويتابعها الجمهور بشغف ليرى نجومه المفضلين وأحدث ما يقدمونه من أعمال.

وتاريخ مصر مع المهرجانات الفنية طويل، حيث كانت ولا تزال مصر رائدة المنطقة تجمع كل النجوم العرب وتنطلق نجوميتهم من فوق أرضها.

وبمناسبة مهرجان الجونة نعود للوراء سنوات طويلة حتى نرى ونعرف كواليس اول مهرجان فنى أقيم فى مصر عام 1953، وهو مهرجان التحرير السينمائى الذى أقيم بعد ثورة يوليو وفى عهد الرئيس محمد نجيب أول رئيس مصرى ونشرت تفاصيله وكواليسه فى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر بتاريخ 3 فبراير عام 1953 أهداه لنا المؤرخ الفنى نعيم المأمون من المغرب.

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وخلال هذا المهرجان الفنى الأول حضر كل نجوم وعمالقة الفن من مصر والدول العربية وتبرعت مصانع نقولا كحلا للصابون بنفقات إقامة المسرح التى زادت على الثلاثة آلاف، وقدمت الشركة الشرقية للسينما متبرعة الموظفين الذين أشرفوا على المسرح وكذلك المقاعد وأفلام سينما الأطفال التى عرضت بالمهرجان.

وأشارت الكواكب فى عددها النادر إلى أن مهرجان التحرير عرض فيلما ملونًا للمهرجان مدته ساعة ونصف صوره المصور محمد عز العرب بطائرة هليكوبتر، مؤكدة أنه ظهر وشارك بالمهرجان وجوه فنية لم يتعود الجمهور رؤيتها فى المناسبات، ومنهم زكى رستم وأمينة رزق وفريد الأطرش.

ومن بين اللقطات التى سجلتها الكواكب خلال تغطية مهرجان التحرير الفنى أن موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب طلب سندوتشين قبل البدء فى الغناء، مشيرة إلى أن من عادته أن يأكل جيدًا قبل الغناء.

ومن بين المواقف الطريفة التى وقعت خلال المهرجان وذكرتها مجلة الكواكب أن عبد الوهاب ما كاد يبدأ فى عزف موسيقى "نشيد الحرية" حتى صاح الجمهور قائلاً: "مسروقة، مسروقة"، فغضب موسيقار الأجيال وسأل: مسروقة منين، فرد الجمهور: من نشرة الأخبار، حيث كانت المقدمة الموسيقية لهذا النشيد هى المقدمة التى اعتادت أن تبدأ بها نشرات الأخبار.