شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم فى سيشن صور جديد من المطبخ.. ومتابعوه يثنون على اللوك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم خالد سليم محبيه ومتابعيه فى مهرجان الجونة عبر ظهوره بلوك جديد تميز خلاله بفقدانه جزء كبير من وزنه، وهو الأمر الذى نال إعجاب معجبيه. خالد سليم الذى يصور حالياً مشاهده فى مسلسل "بلا دليل" ويقوم ببطولته نشر عدة صور له عبر حسابه على إنستجرام، ونالت هذه الصور ردود فعل عديدة أغلبها أثني على اللوك الجديد مثلما جاء فى عدة تعليقات نسلط الضوء عليها خلال الصور التالية خاصة مع فكرة الفوتوسيشن الذى قام بنشر صور منه حيث جاءت الصور أثناء وجوده فى المطبخ.

خالد سليم وزوجته من مهرجان الجونة خالد سليم وزوجته من مهرجان الجونة Advertisements إحدي صور الفوتوسيشن الجديد لـ خالد سليم إحدي صور الفوتوسيشن الجديد لـ خالد سليم





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم فى سيشن صور جديد من المطبخ.. ومتابعوه يثنون على اللوك الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.