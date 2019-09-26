شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسرحية "المتفائل" بدءًا من اليوم حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسرحية "المتفائل" للفنان سامح حسين، فتح العرض لمدة 4 أيام إضافية بسبب الإقبال الجماهيرى الذى شهدته بالأيام الماضية، حيث تم تحديد عرض المسرحية مرة أخرى بدءًا من اليوم الخميس حتى الأحد المقبل.

مسرحية "المتفائل"، حضرها عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا بالعرض المسرحي ونجاح كل عناصره المسرحية، وهى مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وإخراج إسلام إمام، وهى بطولة الفنان سامح حسين، ويشارك فى بطولتها أيضًا سامى مغاورى، وسهرالصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، واستعراضات ضياء شفيق، وأغانى طارق على.

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يذكر أن "كانديد" هى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير كتبها عام 1759، وتدور أحداثها حول شاب برىء عاش وترعرع فى منزل خاله الذى أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذى قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، ما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

وتعد تلك الرواية من أشهر روايات الفيلسوف الفرنسى فولتير، وتعكس نظرته، حيث تتبنى الرواية فكرة عدم التفاؤل بشكل مفرط، والتى كانت نتيجة لسنوات الحرب التى عاشها فولتير، وزلزال لشبونة الذى حدث فى 1755.