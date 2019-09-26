سورفين تشاولا تعترف: الرشوة الجنسية طريق الشهرة في بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تحدثت الفنانة الهندية سورفين تشاولا Surveen Chawla على أريكة الاختبار في أداء التمثيل، وقالت لموقع Pinkvilla إنه كان هناك وقت أراد فيه المخرج أن يرى كيف يبدو ثديها، وآخر كان مهتم برؤية فخذيها.

بدأت الممثلة البالغة من العمر 35 عامً رحلتها الفنية مع المسلسل التلفزيوني “Kahiin to Hoga” واستمرت في تمثيل وتقديم المزيد من مشاريع الشاشة الصغيرة، كما ظهرت في أفلام التيلجو والكانادا والتاميل بصرف النظر عن أفلام بوليوود.

كان على ممثلة فيلم “Hate Story 2”مواجهة”أريكة الاختبار” سيئة السمعة خمس مرات - ثلاث مرات في فيلم سينمائي جنوبي ومرتين في بوليوود.

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وكشفت تشاولا أن المخرج أراد أن يرى كيف يبدو ثديها، بينما أراد مخرج آخر أن يرى فخذيها، كما قالت مازحة أيضا أنه كان هناك وقت تعاني من زيادة الوزن: “ذهبت لأداء الاختبار وأخبرني الشخص، ” أنت بدينة”، كنت فقط 56 كيلوجرامًا واعتقدت أن الشخص يحتاج إلى نظارة”.

كما ظهرت سورفين Surveen في بوليوود في فيلم “هوم توم شابانا” عام 2011 ولكن دورها المذهل، الذي لفت إليها الأنظار كان في “Hate Story 2”، وقد ظهرت سورفين أيضا في أفلام نالت استحسان النقاد مثل Ugly وParched.