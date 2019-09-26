سلمان خان ينفي إهدائه شقة لمغنية هندية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نفى النجم سلمان خان جميع التقارير التي ذكرت أن الممثل قد وهب المغنية الهندية رانو موندال شقة بقيمة 55 ألف روبية، بالإضافة إلى سيارة حديثه.

قال سلمان مساء الاثنين 23 سبتمبر، “هذه أخبار كاذبة، غريب أن أسمع عن أمر لم أفعله، ليس هناك من يدين بذلك. لم أفعل شيئًا من هذا القبيل”.

وقبل ذلك، قال فيكي بيواس، المسؤول في المقام الأول عن تصوير ونشر فيديو أغنية رانو على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المغنية لم يتلق أي شقة كهدية من سلمان وقال إن كل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

Advertisements

يقول في حديثه لوكالة الأنباء الهندية IANS: “لم نسمع شيئًا عن منح سلمان خان شقة بقيمة 55 ألف روبية لرانو دي. إنها أخبار مزيفة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “هناك الكثير من الأخبار المزيفة المحيطة بـ رانو، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل اشترت سيارة، أو اشتراكها في برنامج Bigg Boss، أو دفع لها هيميش ريشاميا 50 ألف روبية لتسجيل أغنيته، هذه التقارير مزيفة. “

وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل، سيظهر سلمان لاحقًا في ’ Dabangg 3’ من إخراج برابهو ديفا، والذي يجدد من خلاله عودة شخصية الفيلم الشهيرة شولبول باندي Chulbul Pandey. والفيلم أيضًا من بطولة سوناكشي سينها وأرباز خان في دور راجو ومكشانشاند باندي، ومن المتوقع عرضه في ديسمبر 2019.