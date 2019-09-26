إيمي جاكسون تشارك الصورة الأولى لطفلها الرضيع.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أنجبت الممثلة ايمي جاكسون Amy Jackson طفلًا رضيعًا من خطيبها جورج بانايوتو، شارك الفنانة البالغة من العمر 27 عامًا صورة وهي مستلقية على سريرها بالمستشفى، وكتبت: “ملاكنا، أهلًا أندرياس في العالم “.

أعلنت الممثلة يوم الإثنين 23 سبتمبر، عن وصول طفلها، عبر الصورة التي شاركتها من المستشفى، تظهر فيها وهي ترضع طفلها حديث الولادة، ووالد طفلها يقوم بطبع قبلة على رأسها.

في هذه الأثناء، كانت جاكسون تتمتع بمرحلة حملها، وصورها أعلى منصة Instagram دليل على ذلك، حيث كانت قد شاركت الكثير من الصور على تطبيق مشاركة الصور وهي ف حالة فخر بحملها.

Advertisements

في مقابلة سابقة مع مجلة Hello ومقرها المملكة المتحدة، كشفت آيمي أنها تفاجأت بأمر الحمل الذي لم يكن مخططًا له على الإطلاق، ورغم عدم الاستعداد له، لكنها رحبت وسعدت به بعد ذلك.

وفقا لتقرير نشره موقع timesnownews، سوف تتزوج جاكسون وصديقها بحلول عام 2020، وذكرت تقارير متداولة أن “آيمي وجورج يريدان عقد قرانهما في أوائل عام 2020، وسيكون حفل زفاف يوناني”، كما تخطط الممثلة للعيش في المملكة المتحدة بعد زواجها.

من ناحية أخرى، شاركت ايمي، النجمين راجينيكنس وأكشاي كومار في بطولة فيلم الخيال العلمي ‘2.0’، الذي لم يحقق النجلح الذي كان متوقعًا له، رغم ميزانيته الضخمة، والاسماء الكبيرة التي تصدرت تتراته.