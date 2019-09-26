مفاجأة.. ممثل شاب الأعلى أجراً في الهند من خارج «آل خان» الثلاثة!

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن خريطة نجوم السينما في الهند، قد تغيرت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قفزت ملايين “الروبيات” لتحتل المكانة المتقدمة فى اهتمامات النجوم، وهو ما جعل كل النجوم يرفعون أجورهم، ولتتغير الوجوه ليصل إلى سدة “الحكم” في بوليوود وجه غير مألوف مثل النجم باراباس Prabhas !

فقد اعتاد الجميع طيلة سنوات مضت، على قياس نجاح الأفلام من خلال “شباك التذاكر” ليتحول فنان شاب مثل بارباس ليناطح نجوم الصف الأول مثل «آل خان» شاروخان وسلمان خان وعامر خان، بعد نجاح أفلامه، وكل هذا نظرًا لما حققته نوعية الأفلام التى قدمها من إيرادات كبيرة جعلته يعتلي “العرش”.. عرش بوليوود.

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على الرغم من الانتقادات السلبية التي لاقاها فيلمه لأخير، “Saaho” واصل إجمالي ما حققه أكثر من 400 مليون روبية في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، وهو رقم لو تعلمون ضخم، وبحسب ما ورد قال أحد المطلعين أن الممثل الشاب حصل على ما يكفي ليصبح الممثل الأعلى أجرًا ، بعد نجاح فيلمه الأخير.

قبل إصدار الفيلم ، ذُكر أن باراباس قد ذكر أنه قد حصل على تخفيض في أجره بنسبة 20 في المائة لأن الفيلم تجاوز الميزانية وصُنع بمبلغ ضخم قدره 350 مليون روبية، مشيراً أن صناع الفيلم أصدقائه.

وأضاف نجم “Baahubali” أيضًا أنه حتى لو لم يكونوا أصدقاء له ، فسيفعل الشيء نفسه حيث أن المنتجين ينفقون بالفعل الكثير بحيث يبدو من غير العدل الضغط عليهم بأجره.