صور ايشواريا راي مع ابنتها في موعد غداء بدون زوجها تعزز شائعات الانفصال

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدو أن الممثلة وملكة الجمال السابقة ايشواريا راي باتشان وابنتها أراديا باتشان قررا الذهاب لتناول موعد غداء سريع.

ظهرت صور قليلة للثنائي للأم وابنتها على شبكة الإنترنت، حيث تابعها الباباراتزي، واستطاع التقاط عدد من الصور للأم وابنتها، في أثناء خروجهما من المدرسة، والتوجه إلى مطعم شهير في باندرا.

في الصور التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة pinkvilla، بدا التعب ظاهرًا، على كلا من الأم وابنتها، وبالتالي توجها مباشرة بالسيارة نحو للمطعم دون أن يلوحوا أو يبتسموا للجماهيرالتي تراصت في محاولة لرؤيتها، أو حتى لمصوري الصحف والمواقع.

Advertisements

في سياق أخر، يُشار إلى أن شائعات زواج ابهيشيك باتشان وايشواريا راي المضطرب، تتصدر عناوين الصحف منذ عامين، وهو الأمر الذي اضطر معه الزوج إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا يحتاج المشاهير إلى مؤتمرات صحفية لدحض هذه التقارير المزيفة، وليكتب في تغريدة على “تويتر”: “حسنًا. أعتقد أنني مطلق، شكرًا لإخباري! هل ستخبرني عندما أتزوج أيضًا؟ “.

على جبهة العمل، من المتوقع أن تظهر ايشواريا راي باتشان لاحقًا في فيلم ماني راتنام الذي يحمل عنوان Ponniyin Selvan، يتناول الفيلم، إعادة نسخ قصة الفيلم التاميلي بونيين سيلفان، بنفس العنوان،

يتطلع الجمهور بفارغ الصبر لمشاهدة فيلم راي الجديد Ponniyin Selvan، وفقًا لأحدث التقارير، يضم الفيلم الممثلين فيكرام Vikram وجيام رافي Jayam Ravi وكيرثي سيرش Keerthy Suresh وامالا بول Amala Paul.

تقوم شركة Lyca Productions بإنتاج الفيلم، وإذا كان من المفترض أن نصدق التقارير، فستؤدي الممثلة إيشواريا راي باتشان دور مزدوج في الفيلم.