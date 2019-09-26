- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
هنأ النجم الجنوبي راجينيكنس Rajinikanth مؤخرًا الميجا ستار أميتاب باتشان، الاسم الكبير الممتد لعقود في ساحة السينما الهندية، بعد منحه جائزة Dadasaheb Phalke المرموقة.
بمجرد إعلان وزير الاتحاد براكاش جافاديكار على وسائل التواصل الاجتماعي الخبر، بدأ سيل من التهاني تتدفق النجم السبعيني الكبير من جميع أنحاء البلاد.
كتب نجم الجنوب الهندي، لممثل Brahmastra على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، “مبروك عزيزي باتشان، أنت تستحق هذا الشرف والثناء! #DadaSahebPhalkeAward “.
في وقت سابق اليوم، شارك وزير الاتحاد براكاش جافاديكار على تويتر وكتب: “تم اختيار الأسطورة أميتاب باتشان، الذي استضاف وألهم جيلين، بالإجماع لجائزة #DadaSahebPhalke. البلد بأسرها والمجتمع الدولي سعيد، أخلص التهاني له”.
على الصعيد المهني، يستضيف أميتاب باتشان حاليًا الموسم الحادي عشر من من برنامجه الشهير “من سيربح المليون” ف نسخته الهندية، كما أنه يعمل على مجموعة كبيرة من المشاريع القادمة، مثل، Brahmastra وChehre وGulabo Sitabo وغيرها الكثير.
شارك الممثل الأسطوري أيضًا في فيلم التيلجو Sye Raa Narasimha Reddy من بطولة تشيرانجيفي Chiranjeevi وتامانا بهاتيا Tamannaah Bhatia.
كانت هذه تفاصيل خبر راجينيكنس يهنئ أميتاب باتشان على اختياره لجائزة مرموقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.