أمينة خليل بفستان غريب في الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مازالت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي قائمة في دورته الثالثة، ويحرص عدد من النجوم على المشاركة في العروض الأولى لأفلام المهرجان.

الفنانة المصرية أمينة خليل ظهرت في اليوم الخامس للمهرجان بطلة لفتت انتباه الجمهور إليها، والذي وجد أنها لم توفق في اختيارها.

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أمينة اختارت لها فستان من تصميم غريب، ورأى عدد من الفانز أن أي تصميم غريب سيكون أجمل عليها كثيرا.

الفنانة المصرية لم ترضي أذواق الجمهور أيضا في حفل افتتاح المهرجان، حيث اختارت لها فستان أبيض، وتشابهت طلتها مع طلة الفنانة منى زكي ونور اللبنانية.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حضره عدد ضخم من النجوم في مصر والعالم العربي ومنهم ياسمين صبري، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، نجلاء بدر، إنجي المقدم، حلا شيحة، هنا شيحة، رانيا يوسف، إيمي سالم، لقاء الخميسي، بشرى، رشا مهدي، مي عمر، شريف رمزي وزوجته، شريف منير، وغيرهم.

أمينة خليل تنتظر عرض أحدث أفلامها «لص بغداد»، مع الفنان محمد إمام، وتقدم دور رئيسة عصابة.