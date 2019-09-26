كاثرين زيتا جونز تنشر صورة حديثة لـ"أسطورة السينما" كيرك دوجلاس

احتفلت نجمة هوليوود كاثرين زيتا جونز وزوجها النجم مايكل دوجلاس بعيد ميلادهما مع أسطورة السينما كيرك دوجلاس، ونشرت صورتها مع الأخير بعد فترة طويلة من اختفائه.

ونشرت جونز (50 عاما) الممثلة الحائزة على عدة جوائز صورة عبر حسابها على موقع أنستقرام، تظهر فيها وهي تلف ذراعها حول كيرك (102 عام) وتمسك بيده، وعلقت: "عشاء الليلة الماضية مع بابي".

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بهذه الصورة أعطت جونز، المتزوجة من ابن كيرك منذ 19 عاما، 2.8 مليون متابع لها على أنستقرام لمحة نادرة عن شكل حماها "أسطورة السينما"، الذي اختفى عن أنظار العامة لحد كبير.

وآخر صورة ظهر فيها كيرك كانت لقطة نشرها ابنه مايكل دوجلاس (75 عاما) مؤخرا تجمعهما معا في موقع تصوير فيلم "Hail Hero" عام 1969.

وظهر ثنائي هوليوود الشهير، المولودان في اليوم ذاته 25 سبتمبر/أيلول، في لوس أنجلوس، الأحد، خلال حضورهما حفل توزيع جوائز "إيمي"، إذ رشح دوجلاس لجائزة أفضل ممثل عن دور "ساندي كومنيسكي" في المسلسل الكوميدي "أسلوب كومنيسكي"، الذي يبث على نتفليكس.