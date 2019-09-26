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بالصور- هيفا وهبي توجت ملك جمال لبنان لعام 2019

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Sep 26, 2019

فاز اللبناني محمد صندقلي، أمس الأربعاء، 25 الجاري، بلقب ملك جمال لبنان لعام 2019 من بين 16 شاباً تقدموا للاشتراك في المسابقة من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك ضمن سهرة فنية أحيتها النجمة اللبنانية هيفا وهبي وقدّمتها ريتا حرب.

خلال السهرة، قدمت هيفا وهبي عدة لوحات فنية في سهرة توجت محمد صندقلي ملك جمال لبنان، الوصيف الأول رامي سعادة، الوصيف الثاني اليك هرمز، الوصيف الثالث طوني حيدر، الوصيف الرابع  مصطفى سلامة. اما mr photogenic  جاد عيسى، وmr personality    كارل يمين. اما الفائز بالمشروع الانساني عبر تصويت facebook  ايلي صهيون.

السهرة الجمالية من تنظيم نضال بشراوي ستعرضها شاشة MTV قريباً.

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