بالصور- هيفا وهبي توجت ملك جمال لبنان لعام 2019

Sep 26, 2019
فاز اللبناني محمد صندقلي، أمس الأربعاء، 25 الجاري، بلقب ملك جمال لبنان لعام 2019 من بين 16 شاباً تقدموا للاشتراك في المسابقة من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك ضمن سهرة فنية أحيتها النجمة اللبنانية هيفا وهبي وقدّمتها ريتا حرب.
خلال السهرة، قدمت هيفا وهبي عدة لوحات فنية في سهرة توجت محمد صندقلي ملك جمال لبنان، الوصيف الأول رامي سعادة، الوصيف الثاني اليك هرمز، الوصيف الثالث طوني حيدر، الوصيف الرابع مصطفى سلامة. اما mr photogenic جاد عيسى، وmr personality كارل يمين. اما الفائز بالمشروع الانساني عبر تصويت facebook ايلي صهيون.
السهرة الجمالية من تنظيم نضال بشراوي ستعرضها شاشة MTV قريباً.
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