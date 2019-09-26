تولاي هارون: هؤلاء الأشخاص لا يهمّوني.. والشهرة أثّرت على حياتي بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة السورية تولاي هارون أنها تستطيع أن تميز بين الناس الصادقين حولها وبين المتملقين، وأنَّ منْ تبتعد عنه سيخسر طيبتها وحسن معاملتها.

كما كشفت هارون لـ"فوشيا" عن بعض الحالات التي تعاني منها كفنانة ومشهورة عندما تمشي في الشارع خاصة إذا كانت تبكي بسبب انفعال ما، أو سماعها لخبر محزن وتأثير الشهرة على حياتها الخاصة.

من جانب آخر بدأت هارون تحضيراتها الفنية بعد فترة من العطلة والراحة في مسلسل "365 يوم وربع" إخراج يمان إبراهيم.