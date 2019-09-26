الفنانة منة فضالي بـ«المايوه» في أحدث ظهور

نشرت الفنانة منة فضالي صورًا لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام» لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وبدت منة بإطلالة جريئة وشبابية.

وبهذه اللقطات أثارت منة فضالي إعجاب جمهورها كثيرًا وأظهروا هذا الحب والإعجاب من خلال التعليقات الإيجابية على الصور التي ظهرت فيها مرتدية لمايوه.

وجدير بالذكر أن منة فضالي في الفترة الأخيرة أصبحت أكثر تفاعل مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت تشارك متابعيها كل ما هو جديد بشأنها.

Advertisements

يذكر أن إدارة مهرجان جوائز الفضائيات العربية، كرمت منذ أيام، الفنانة منة فضالي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وارتدت منة فضالي، رداء فضياً لامعا باللون الذهبي، ومكشوفا من منطقة الكتف، واختارت حذاء لامع من نفس لون الفستان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، ورشاقتها، وأبهرت الحضور

قد يهمك أيضاً :

منة فضالي توجه رسالة لفريق عمل "قيد عائلي"