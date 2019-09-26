شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تكشف موهبتها فى تحويل الأشخاص من مهمين لتافهين..وأصالة: كيف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار لطيف بين الفنانتين بلقيس وأصالة عبر "تويتر"، حيث غردت بلقيس عن مواهبها السحرية، قائلة: "من أبرز مواهبي السحرية، قدرتى على تحويل شخص مهم بحياتي إلى "مزهرية"، لتدخل أصالة تسأل عن الطريقة قائلة: كيف الطريقة؟

لترد عليها بلقيس فى تغريدة أخرى، قائلة: "نهتم بنفسنا ونخرج مع حبايبنا واللي بيعزوا علينا ونغلق الكتاب المفتوح اللي عودناهم يقرونا بكل سهولة حتى يلفوا حوالين نفسهم وما يعودوا يفهمونا.. ونعاملهم على أنهم ثانويين ويمكن مش موجودين بعد ما كانوا أساسيين".

وأحدث ألبومات الفنانة أصالة "في قربك"، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبو نعمة، عبدالحميد الحباك، أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، مدين، عبد الرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبد الواحد، طارق عبدالجابر، وغيرهم.