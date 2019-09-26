شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أقوى انطلاقة لمنصة watch it بعد حصولها على أضخم محتوى أفلام ومسرحيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد منصة watch it الرقمية لأقوى انطلاقة بعد حصولها على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى حصولها على حقوق البث الرقمى لمباريات الدورى العام المصرى حصرياً لأربعة مواسم متتالية.

watch it حصلت على الحقوق الرقمية لأهم وأفضل أعمال الدراما، مثل كلبش 3 وزلزال وبدل الحدوتة تلاتة، وامتد ليشمل روائع الدراما المصرية بعد الحصول على الحقوق الرقمية حصريا لمكتبة التليفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى، مثل مسلسلات رأفت الهجان، ليالى الحلمية، أحلام الفتى الطائر، المال والبنون، أرابيسك، حديث الصباح والمساء وغيرها، كما بدأت المنصة عرض إنتاج 2019 بشكل حصرى، مثل مسلسلات بحر، وقيد عائلى، ونصيبى وقسمتك الجزء الثالث.

وأضافت منصة watch it باقة من أشهر مسرحيات الستينيات مثل "سيدتى الجميلة"، "موسيقى فى الحى الشرقى، هاللو شلبى إضافة إلى مسرحيات حديثة مثل "الملك لير"، وتستعد المنصة لطرح مجوعة منتقاة من أقوى المسرحيات والأفلام مباشرة من دور العرض فى خطوة غير مسبوقة بالعالم العربى؛ تمهيداً لعرض الإنتاجات الخاصة بالمنصة.

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أما البرامج التليفزيونية الأكثر نجاحا، فاستحدثت watch it قسماً لمتابعة حلقات أنجح البرامج التلفزيونية حصرياً، مثل "صاحبة السعادة" تقديم إسعاد يونس، "معكم" منى الشاذلى، "أنا وبنتى" تقديم شريف منير و"سهرانين" تقديم أمير كرارة و"ميس اندرستاند" تقديم شيماء سيف، "أنا وأنا "تقديم سمر يسري، "رحلة حياة" تقديم مصطفى حسني،"باب رزق" تقديم يسرى الفخراني، "اسم من مصر" تقديم جورج قرداحي، "ورطة إنسانية بمواسمه الثلاثة.

يذكر أن منصة watch it قامت مؤخراً بعمل تأمين شامل للمنصة بعدما تعرضت لمحاولات من بعض القراصنة لكسر أمن المنصة، وذلك فى الأيام الأولى للإنطلاق التجريبى فى مايو الماضى.

وفى إطار استخدام احدث التكنولوجيات، بدأت منصة watch it توفير خدمة المشاهدة بتقنية Urtla HD – 4k ويمكن حاليا مشاهدة بعض الأفلام بنفس التقنية مثل فيلم "واحد صفر". وفيلم "حب البنات".

وتوفر المنصة للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدى والإلكترونى المختلفة سنوية والسنوية عبر وسائل الدفع الالكترونى باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أوالمحافظ الالكترونية أو نقداً عن طريق خدمات شبكة فورى.