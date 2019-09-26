شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى عن الجونة :" أجمل بلاد العالم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان شريف رمزى، رسالة شكر لكل العاملين فى الجونة ومؤسسيها، معبرا عن إعجابه وحبه الشديد بها، وكتب رمزى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: " الجونة دى من أجمل بلاد العالم روح البلد والعيشة فيها ونظامها وأمانها كأننا في ارقي و أحلى أماكن العالم، تحية كبيرة لكل اللي فكر وخطط وبنى وأنشأ الجونة".

ويعاد عرض الفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، اليوم الخميس فى تمام الساعة 6.30 مساء، فى الغردقة وذلك بعد عرضه فى الجونة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى، حيث يتيح المهرجان الفرصة إلى جمهور الغردقة بمشاهدة الأفلام التى تعرض فى المهرجان.

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فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى بمشاركة حكيم بومسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.



شريف رمزى و ريهام أيمن